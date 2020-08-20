إصابات كورونا في فرنسا تقترب من خمسة آلاف

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باريس: سجلت فرنسا 4771 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة بزيادة ألف إصابة عن حصيلة الأربعاء، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ مايو، وفق أرقام صدرت مساء الخميس عن الوكالة الوطنية للصحة العامة.
وهذه أول مرة منذ مايو تتخطى الحصيلة اليومية عتبة أربعة آلاف إصابة جديدة، لكن عدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات تراجع إلى 149، مقابل 162 الأربعاء، وفق أرقام المديرية العامة للصحة.
سوق شعبي مكتظ بالرواد في مدينة لورج في جنوب فرنسا.
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