"الزفة انتهت في الترعة".. مصرع "عروسة" وإصابة العريس في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
لقيت عروس مصرعها وأصيب العريس وشخصين آخرين، مساء اليوم الخميس، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة دائرة مركز شرطة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من المقدم محمد طليبة، مأمور مركز شرطة طهطا بانقلاب زفة عروسة في ترعة دائرة المركز.
تبين من التحريات الأولية للمقدم محمد عبدالصبور، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا مصرع العروس "شرين. ح" 26 عامًا، وإصابة العريس "إبراهيم. ح" 35 عامًا بغيبوبة وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، و"نورا. ع" بإصابات متفرقة بالجسد "من مستقلي السيارة"، وقائد السيارة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحادث السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ ما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بيد السائق وسقوط السيارة في الترعة المجاورة للطريق.
جرى إنتشال السيارة، ونقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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