قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف العربي اعترض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة وفقًا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وقال التحالف إنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية. وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: إسقاط طائرة مُفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.