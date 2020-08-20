ألغت الكويت منع التجول المفروض في جميع مناطق البلاد اعتبارا من الثالثة صباحا ليوم الأحد 30 أغسطس الحالي.
وكانت الكويت، أعلنت الشهر الماضي عن تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح 6 ساعات فقط بدلا من 9
وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في بيان، على "تويتر"، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجرا.
وأضاف أنه سيتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر في هذا التوقيت.. الكويت تلغي حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.