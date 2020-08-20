سوريا.. 4 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 2000

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا إلى 82 حالة، بينما تجاوزت الإصابات فيها بالفيروس حاجز 2000 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة عن 4 وفيات اليوم، إضافة إلى تسجيل 81 إصابة جديدة وهو ما يرفع عدد الإصابات فيالبلاد إلى 2008 حالات.
كما أعلنت الوزارة شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 460.
وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة السورية أن مدينة دمشق ما زالت تتصدر المحافظات
بينما توزعت الوفيات على حالة وفاة واحدة في كل من طرطوس، واللاذقية، وحمص، ودمشق.
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