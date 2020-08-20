كوريا الجنوبية: الزعيم كيم جونج أون يفوض جزءًا من السلطة إلى أخته

كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فوّض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونج ومساعديه المقربين، للإشراف على شؤون الدولة.



ونقلت كالة "يونهاب" اليم الخميس، أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أفادت في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: "كيم يو جونج هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وهي توجه شؤون الدولة بشكل عام على أساس هذا التفويض".



وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن كيم جونج أون ما زال يحتفظ بسلطته المطلقة، ولكن تم تسليم جزءا منها تدريجيا إلى غيره، لكن هذا

لا يعني أن الزعيم قد اختار من يخلفه.وتولت أخت كيم القسم الأكبر من السلطة التي فوضها الزعيم، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث تولى نائب رئيس لجنة شؤون الدولة باك بونج جو ورئيس الوزراء الجديد كيم دوك هون، سلطة التحكم في القطاع الاقتصادي.وكلف كيم يو جونج بالسياسات المتعلقة بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقضايا العامة الأخرى.وتولى مدير قسم الشؤون العسكرية بحزب العمال الكوري الشمالي تشوي بو إيل ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية ري بيونج تشول مسؤولية جزئية، وفقا لوكالة الاستخبارات.وأضافت الوكالة أن هذه التغيرات تهدف جزئيا إلى "تخفيف الضغط عن الزعيم كيم وتجنب إلقاء اللوم إليه وحيدا في حالة فشل سياسات القيادة".كما قالت الوكالة إن المفاعل النووي بقدرة 5 ميغاواط في مجمع يونج بيون النووي بكوريا الشمالية لا يعمل حاليا، وأكدت أن التدريبات العسكرية الصيفية للجيش الكوري الشمالي تم تقليصها بنسب 25-65% مقارنة بما كان عليه سابقا.وعلى الصعيد الدبلوماسي، قالت الوكالة إن بيونج يانج تلعب على محورين، حيث تعلن عن تعزيز الردع النووي للبلاد، بينما تمهد الطريق للمفاوضات مع الولايات المتحدة.وأضافت أن الأمطار الغزيرة الأخيرة تسببت في إغراق مساحات كبيرة في الحقول الزراعية وألقحت أضرارا جسيمة بالبلاد قدرتها بأنها أسوأ من الأضرار البالغة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2016.