جريمة غامضة بأحد شواطيء لبنان

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أنباء عن وقوع جريمة غامضة بعد أن دخل شخص إلى فندق يطل على البحر وبعدها اختفى؛ ليظهر بعدها جثة هامدة في البحر.
وبحسب وسائل الإعلام، أكدت زوجة المغدور أن زوجها دخل إلى مجمع سياحي لمدة عشر دقائق،قبل أن يخرج منه ويختفي، في حين بقيت سيارته مركونة قرب المجمع.
إفادة زوجة المغدور أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان جاءت لتؤكد ما رصدته كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة.
ونتيجة البحث المتواصل والتحريات، عثر على المغدور جثة هامدة فيالبحر على بعد حوالي ثلاثين مترًا من الشاطئ في محلة المعاملتين مقابل كازينو لبنان، وقد جرى انتشالها وتم تعيين طبيب شرعي للكشف عليها فتبين أن المجنى عليه تعرّض للضرب على رأسه وكليتيه وأنّ هناك كدمات على فروة رأسه مع رضوض على الكتف الأيسر والخاصرة اليمنى. أما محفظة الضحية التي يحملها عادة وبداخلها أموال ومستندات فهي غير موجودة.
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