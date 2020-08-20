هل تم تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني

قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، إنه دخل في غيبوبة بعد تعرّضه لتسمم. وأضافت كيرا يارموش في سلسلة من التغريدات عبر حسابها في تويتر إن "ردّة فعل الأطباء فيها شيء من التهرّب". ونقلت وكالة فرانس برس عن الأطباء الذين يعالجونه أنهم يقومون بما في وسعهم "لإنقاذ حياته". وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك حيث يعالج نافالني مما يقول مقربون إنه تسمَّم، "الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته".

وأكدت يارموش أن المستشفى حيث نقل نافالني يعجّ برجال الأمن وأشارت إلى أن الأطباء "لا يعطونها المعلومات الكافية في محاولة منهم لكسب الوقت". وكان أبرز المعارضين الروس، أليكسي نافالني، أدخلَ إلى العناية المركزية في مستشفى بعدما تعرض لـ "تسمم"، بحسب ما قالته المتحدثة باسمه الخميس عبر تويتر. وقالت كيرا يارموش، إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وأضافت "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم".

الكرملين يتمنى الشفاء العاجل

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صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه يتمنى "الشفاء العاجل" للمعارض أليكسي نافالني الذي وضع في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة جوية. وقال لوسائل إعلام عن نافالني الذي يشتبه أقاربه في انه تعرض للتسميم عن عمد "نعلم أنه في حال خطرة. مثل أي مواطن روسي، نتمنى له الشفاء العاجل". وأضاف "على حد علمنا لا توجد نتائج اختبار حتى الآن. كل التكهنات هي مجرد افتراضات. إذا كان هناك تسمم فسيظهر في نتائج المختبر". وأشار إلى أنه إذا أكدت الفحوص وجود تسمم "فسيكون هناك تحقيق" مثلما يحدث مع أي مواطن روسي.

وكان نافالني تعرّض لاعتداءات أخرى في الماضي، أبرزها في 2017، حيث قام أحدهم برشه برذاذ مطهّر في العيون فور خروجه من مكتبه في موسكو، إضافة إلى أن استدعاءه من قبل أجهزة الدولة يتم بشكل "روتيني".

وقالت منظمة ألمانية أن طائرة طبية ستقلع إلى روسيا (الساعة 22,00 ت ج) لنقل المعارض الروسي أليكسي نافالني.