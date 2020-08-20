وصرحت الخارجية الباكستانية بأن "باكستان والمملكة تتمتعان دائما بعلاقات فريدة متجذرة في الروابط التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية، ويتمتع البلدان بتعاون اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري قوي على جميع المستويات".
وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين استمرت في النمو مع مرور الوقت، مؤكدة أنهما لم تتعاونا بشكل وثيق مع بعضهما بعضا في المحافل الدولية فحسب، بل وقفتا دائما بجانب بعضهما بعضا في أوقات الحاجة.
وأضافت "تقدر باكستان الدور المهم للمملكة العربية السعودية في مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير. إن باكستان لديها التزام ثابت بالدفاع عن قدسية الحرمين الشريفين، ولا تزال ملتزمة بشدة بسيادة المملكة الإقليمية"، مؤكدة على تبجيل شعب باكستان ومودته الخاص لخادم الحرمين الشريفين".
وركزت الخارجية الباكستانية على أن الزيارات رفيعة المستوى المتكررة والاتصالات الوثيقة على مستوى القيادة تقليد قديم للعلاقات الأخوية بين البلدين، حيث عززت زيارات رئيس الوزراء عمران خان والزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019 علاقات البلدين، ووفرت سبلًا جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار ومجالات أخرى، وقالت "العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين خضعت لاختبار الزمن وستستمر في النمو لصالحنا المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الباكستانية: الزيارات رفيعة المستوى تعزز علاقتنا مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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