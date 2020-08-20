الخارجية الباكستانية: الزيارات رفيعة المستوى تعزز علاقتنا مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية على عمق العلاقات التي تربط باكستان بالمملكة، وذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقدته في العاصمة إسلام آباد، مؤكدة أن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول تطور علاقات البلدين في مشاركته الإعلامية الأخيرة، وزيارة الجنرال قمر جاويد باجوا التي اختتمت لتوها إلى المملكة تشهد على العلاقات الأخوية والاتصال الوثيق بين البلدين الشقيقين.

وصرحت الخارجية الباكستانية بأن "باكستان والمملكة تتمتعان دائما بعلاقات فريدة متجذرة في الروابط التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية، ويتمتع البلدان بتعاون اقتصادي وسياسي وأمني وعسكري قوي على جميع المستويات".

وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين استمرت في النمو مع مرور الوقت، مؤكدة أنهما لم تتعاونا بشكل وثيق مع بعضهما بعضا في المحافل الدولية فحسب، بل وقفتا دائما بجانب بعضهما بعضا في أوقات الحاجة.

وأضافت "تقدر باكستان الدور المهم للمملكة العربية السعودية في مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير. إن باكستان لديها التزام ثابت بالدفاع عن قدسية الحرمين الشريفين، ولا تزال ملتزمة بشدة بسيادة المملكة الإقليمية"، مؤكدة على تبجيل شعب باكستان ومودته الخاص لخادم الحرمين الشريفين".

وركزت الخارجية الباكستانية على أن الزيارات رفيعة المستوى المتكررة والاتصالات الوثيقة على مستوى القيادة تقليد قديم للعلاقات الأخوية بين البلدين، حيث عززت زيارات رئيس الوزراء عمران خان والزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019 علاقات البلدين، ووفرت سبلًا جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار ومجالات أخرى، وقالت "العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين خضعت لاختبار الزمن وستستمر في النمو لصالحنا المشترك".