بعد مقتل صيادين إيرانيين.. طهران تحتجز سفينة إماراتية وتستدعي القائم بأعمال أبوظبي

أعلنت إيران أنها احتجزت سفينة إماراتية في وقت سابق من الأسبوع الجاري كانت " تبحر بشكل غير قانوني واخترقت مياهها الإقليمية".

كما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران للاحتجاج على إطلاق خفر السواحل الإماراتيين النار على زوارق صيد إيرانية في مياه الحليج.

وقالت الوزارة في بيان إن "خفر السواحل الإماراتيين أطلقوا النار على 5 زوارق صيد إيرانية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصيادين، واحتجزوا زورقا واحدا".

وأدان البيان "اعتداء" خفر السواحل الإماراتيين، وحملوا الإمارات مسؤولية هذا العمل "غير القانوني".

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وقالت الوزارة إنها طالبت الإمارات بالإفراج عن الصيادين المحتجزين وزورقهم، ودفع تعويضات عن الخسائر التي نجمت عن الحادث واتحاذ التدابير اللازمة لعدم تكراره مستقبلا".

كما قالت وزارة الخارجية إن الإمارات عبرت عن أسفها الشديد عن الحادث وقالت في رسالة إنها "مستعدة لدفع التعويضات عن الخسائر التي تسبب بها الحادث".

وتصاعد التوتر بين أبو ظبي وطهران بعد إعلان الإمارات تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.