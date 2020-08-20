رسمياً.. المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون متهم باختلاس أموال لجمع التبرعات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 11 ثانية

أعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن، الخميس، توجيه التهمة رسميا إلى المستشار السابق في البيت الأبيض، ستيف بانون، باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وأوضحت أودري ستراوس في بيان أن بانون الذي كان من مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016، متهم بـ”اختلاس أموال من مئات آلاف المتبرعين” مع ثلاثة مسؤولين آخرين عن موقع “نبني الجدار”، وباستخدام “مئات آلاف الدولارات” لتغطية “نفقات خاصة”.

ووفقاً للائحة الاتهام، وعد بانون بأن 100% من الأموال المتبرع بها ستستخدم في المشروع، لكن المدعى عليهم استخدموا مئات الآلاف من الدولارات بطريقة لا تتفق مع البيانات العامة للمنظمة.

Advertisements

وكان عسكري أميركي سابق من المحاربين القدامى، براين كولفاج، أطلق أعمال بناء جزء أول من جدار حدودي خاص بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من مناصري ترامب.

وترأس بانون شركة “نحن نبني الجدار” التي أنشأها المحارب القديم، وجمع كولفاج نحو 20 مليون دولار بواسطة الموقع الإلكتروني “غو فاند مي”.