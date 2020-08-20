هجوم لـ “داعش” على مرقد ديني شمالي العراق يخلف قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحشد الشعبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 5 دقائق

قتل خمسة عناصر أمن عراقيين في هجوم شنه تنظيم داعش استهدف مرقدا دينيا جنوبي مدينة تكريت، ليل الأربعاء، وفقا لمسؤول أمني عراقي.

وقال آمر الفوج الرابع في شرطة طوارئ قضاء الدجيل العقيد أركان الزبيدي إن “مجموعة إرهابية هاجمت نقاط التفتيش القريبة من مرقد الشيخ إبراهيم بن مالك الأشتر في القضاء، مما تسبب بمقتل 3 من عناصر الشرطة وعنصرين من الحشد الشعبي، فضلا عن إصابة سبعة آخرين”.

وأضاف الزبيدي “للحرة” أن “الاشتباكات استمرت طوال الليل مع عناصر داعش بمحيط المرقد”، مشيرا إلى أن “تعزيزات وصلت من قيادة عمليات سامراء وتم تطويق المكان من كل الجهات في محاولة لمنع افلات المنفذين”.

Advertisements

وعاد تنظيم داعش لشن هجمات مختلفة في بعض مناطق العراق مستغلا أزمة كورونا المستجد، وخاصة في المناطق الواقعة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وتشهد هذه المناطق تواجدا لتنظيم داعش ونشاطا لخلاياه وخاصة بين القرى الخالية من السكان، والمناطق الجبلية الوعرة التي تكثر في هذه المناطق.

أعنف هذه الهجمات وقعت في مايو الماضي، وقتل خلالها 10 من عناصر الحشد العشائري العراقي، على الأقل، وأصيب آخرون في هجوم نفذه تنظيم داعش على مراكز انتشار الحشد في منطقة مكيشيفة، في محافظة صلاح الدين شمال غرب العراق.

وقبل ذلك بأسبوع نفذ التنظيم هجوما انتحاريا أوقع أربعة جرحى خارج مقر استخبارات محافظة كركوك شمال العاصمة.

وكان العراق أعلن “النصر” على تنظيم داعش نهاية العام 2017، بعد أكثر من ثلاثة سنوات على سيطرته على ثلث مساحة البلاد في 2014.