إغلاق الدار البيضاء لمواجهة كورونا.. مواطنون: قرارات صعبة لكنها في صالحنا وعلى المواطنين احترامها -فيديو

تصوير: يونس مردوخ

على خلفية الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم الخميس، لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا في ثلاث مدن بينها الدار البيضاء، وذلك بعد تسجيل أعداد إصابات جديدة قياسية خلال الأيام الماضية.

عبر عدد من المواطنين في الدار البيضاء عن الإجراءات الجديدة المعلن عنها من طرف الحكومة في صالح المواطنين، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وقال أحد المواطنين لـ”اليوم 24″، إنه” لاحظ ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام الجارية، وبالتالي من الطبيعي أن تتخذ الحكومة مثل هذه الإجراءات”، متمنيا أن تكون هذه الإجراءات فعالة وناجعة للحد من الفيروس.

وأمام بخصوص إغلاق الحمامات، أوضح مواطن آخر، “أن جميع المواطنين يعانون من أزمة كورونا، لاسيما أولئك الذين يشتغلون في قطاع غير مهيكل”.

وقال إحدى المواطنات، إنها “تتمنى من المواطنين إحترام هذه الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة”، مبرزة أن ” هذه الإجراءات صعبة على المواطنين لكن يجب احترامها، لاسيما وأن هذه السنة إستثنائية، بجميع المقاييس”، بينما أكد أحد الأشخاص أن هذه القرارات ليس سهلة على نفسية المواطنين”.

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وأعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا في ثلاث مدن بينها الدار البيضاء، وذلك بعد تسجيل أعداد إصابات جديدة قياسية خلال الأيام الماضية.

وبالنسبة للعاصمة الإقتصادية، فقد قررت الحكومة، إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.

كما تقرر الإبقاء على إجراءات التشديد، التي اتخذت مؤخرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء– مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك، و2 أحياء بعمالة مقاطعات مولاي رشيد.

كما همت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة: إغلاق المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

وتقرر أيضا إغلاق أسواق القرب، انطلاقا من الساعة الرابعة مساء.، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، ومنع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.