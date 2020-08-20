من سفارة لبنان بالرباط.. رياض العمر يغني لبيروت بعد الفاجعة-صور وفيديو

أصدر الفنان اللبناني رياض العمر، أخيرا، أغنية عن بلده، من مقر السفارة اللبنانية بالعاصمة الرباط، بحضور السفير لبنان بالمغرب زياد عطا الله.

وأطلق رياض العمر، عمله الجديد، تفاعلا مع انفجار مرفأ بيروت، والذي حول العاصمة اللبنانية لمدينة منكوبة، وخلف ضحايا في الأرواح وخسائر مادية كبيرة.

وتعامل رياض العمر في جديده مع كاتب الكلمات أحمد عصام، والملحن الموسيقي اللبناني المعروف أحمد بركات، والموزع الموسيقى المغربي كريم السلاوي.

وصدر جديد رياض العمر في نسختين، الأولى على شكل “آرت وورك” من إنجاز المصمم ميد زكي، والثانية على شكل فيديو كليب توثيقي من توقيع المخرج إدريس الروخ، بإشراف عام من المخرج عبد الواحد مجاهد، تضمن لقطات مؤلمة من قلب الحدث الذي نددت به جميع بلدان العالم، معلنة تضامنها اللامحدود مع الشعب اللبناني.

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وعبر رياض العمر في عمله الجديد عن إحساسه وحزنه لما حصل بلده الأم لبنان، بعد الكارثة التي شهدتها في الرابع من غشت الحالي، خصوصا أنه فقد عمه في الانفجار، لكن حضور لتعابير الأمل والتفائل بالمستقبل.

يقول رياض العمر حول عمله الجديد: “الأغنية رسالة محبة وتضامن أبعثها من المغرب، بلدي الثاني، الذي احتضنني منذ سنوات، وأسست فيه لحياة ثانية مستقرة آمنة، إلى وطني لبنان، الذي هاجرت منه مكرها، تاركا ذكرياتي وأهلي وربعي وأصدقائي وجزءا من روحي، أردت أن أشارك من خلالها الجمهور في كل مكان، عميق حزني وتأثري بالمأساة التي شهدتها بيروت، وأعبر عن صادق ألمي ومواساتي للمنكوبين من أبناء شعبي، وأسر الضحايا”.

وحرص السفير اللبناني بالمغرب، زياد عطا الله، علي تهنئة الفنان رياض العمر وكل من ساهم في عمله الفني الجديد، بصدور الأغنية ونجاحها، معتبرا عنوان الأغنية” بيروت بتحمعنا” خير معبر عن هوية هذه المدينة التي تعد قبلة للثقافة ومنارة للحداثة والحضارة”.

وتقدم الفنان اللبناني المقيم بالمغرب، من خلال نفس العمل بالشكر والتقدير والمحبة للمملكة المغربية قيادة وشعبا، وبفائق العرفان بالجميل للملك محمد السادس، على تعاطفه النبيل مع لبنان وشعبه الطيب، وعلى مبادرته التي خص بها لبنان بعد النكبة التي حلت بعاصمته بيروت.