للحد من تنقل المواطنين.. سلطات بني ملال تغلق مداخل المدينة بأكوام من التراب – صور

أغلقت السلطات المحلية ببني ملال، اليوم الخميس، مجموعة من مداخل المدينة بأكوام من التراب في إطار تشديد المراقبة على تنقلات المواطنين ببعض المسالك الطرقية.

وحسب ما عاين “اليوم 24” فقد تم إغلاق أزيد من 9 مداخل لوسط مدينة بني ملال بأكوام من التراب ترتكز بالمدخل الغربي للمدينة “طريق الفقيه بن صالح”، بالإضافة إلى نقطة بالمدار السياحي عين أسردون.

وقد كثفت السلطات الأمنية من نقاط المراقبة بمداخل المدينة بأزيد من 10 سدود قضائية بمختلف مداخل المدينة، والتي تشهد إجراءات مشددة على تنقلات المواطنين ولمراقبة الوافدين وفق تعليمات السلطات المحلية.

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هذا وقد أعلنت الحكومة، اليوم الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بعدد من المدن من بينها بني ملال، إذ تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء بالمدينة، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال.

كما تقرر إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق…) على الساعة السادسة مساء.

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