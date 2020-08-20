احتجاجا على انعدام شروط السلامة.. الأطباء يتوقفون عن المداومة بمستعجلات مستشفى الغساني بفاس

قرر الأطباء التوقف عن المداومة بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الغساني بمدينة فاس بداية من اليوم الخميس.

وعبر الأطباء الداخليون بالمستشفى الجهوي الغساني عن استيائهم مما أسموه “انعدام شروط السلامة بمصلحة المستعجلات” من خلال مراسلة لمدير المستشفى الجهوي الغساني، والمندوب الإقليمي للصحة والمدير الجهوي للصحة.

وكشفت المراسلة أن تقليص عدد الأطباء المدمجين لإصابة 6 منهم من أصل 9 دون تعويضهم رغم مناشدة المسؤولين في مناسبات عديدة خلفا استياءا كبيرا، وامتعاضا شديدا في نفوس الأطر الطبية، فضلا عن نقص في وسائل الحماية وتضاعف عدد المرضى الوافدين على مصلحة المستعجلات لكونها الوحيدة التي تستقبل حاليا المرضى الغير مصابين بـ”كوفيد 19″.

وشددت المراسلة على أنه في ظل غياب رؤية واضحة تقرر التوقف عن المداومة بداية من اليوم الخميس مع الاستمرار في القيام بالمهام الداخلية بالمصالح الأخرى كطب النساء، طب الأطفال، مصالح الطب والجراحة ومصالح الصحة العامة، وذلك غلى حين تسوية الأوضاع.