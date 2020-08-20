شكرا لقرائتكم خبر الجيش اليمني: مزاعم الحوثيين بقتال القاعدة مسرحية كاذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي مزاعم أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حول قتالها تنظيم القاعدة في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال العميد مجلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس: إن حديث ميليشيات الحوثي عن خوضها معارك في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش والادعاء بأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية مسرحية مفضوحة لن يصدقها أحد.

وأضاف مجلي، أن محاولة الميليشيات الحوثية نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب، محاولة يائسة.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن «هذه المسرحية الهزلية لا يمكن أن تخفي أن الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية متمردة اتفقت مع تنظيمي داعش والقاعدة لمساندتها في قتال ونهب القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأشار، العميد مجلي، إلى إطلاق ميليشيات الحوثي في وقت سابق عددا من العناصر الإرهابية من السجون التي سيطرت عليها بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، مبينا أن «المسرحية الأخيرة التي زعمت فيها الميليشيات سيطرتها على منطقة يكلا ومنطقة التيوس في محافظة البيضاء التي تقع في إطار سيطرتهم هي واحدة من أوجه التعاون وتكامل الأدوار بين هذه التنظيمات الإرهابية».