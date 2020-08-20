ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 182 قتيلا

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وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي، أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر عدد من المستشفيات في العاصمة وتوقف أربعة منها عن العمل نهائيا.
يذكر أن انفجارا قد هز في الرابع من أغسطس مرفأ بيروت، ناجما عن انفجار 2750 طنا من نيترات الأمونيوم المصادرة.
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