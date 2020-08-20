ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 182 قتيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح.

وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي، أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر عدد من المستشفيات في العاصمة وتوقف أربعة منها عن العمل نهائيا.

يذكر أن انفجارا قد هز في الرابع من أغسطس مرفأ بيروت، ناجما عن انفجار 2750 طنا من نيترات الأمونيوم المصادرة.