ميليشيات الحوثي تتعرض لضربات موجعة في البيضاء ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جبهات البيضاء، وصرواح، والمخدرة بمأرب معارك عنيفة لليوم السادس على التوالي بين قوات الجيش اليمني المسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وسط تقهقر للميليشيات واستنزاف لعناصرها وآلياتها العسكرية بعد تعرضها لضربات موجعة خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على موقعي الجميمة وشاردة في مديرية الصومعة في البيضاء.

وأكد مصدر ميداني أن معارك عنيفة تدور في جبهة قانية بالبيضاء (جنوب مأرب)، أسفرت عن قتلى وأسرى من الحوثيين، بالإضافة إلى جبهات أخرى من جهة الغرب، في جبهات، المخدرة وهيلان والضيق»، وأن أكثر من 20 من الحوثيين وقعوا أسرى لدى الجيش في جبهة «قانية» والتي تسندها قبائل من مراد في منطقة «الرخيم»، وسقط العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية، أبرزهم قائد ما يسمى بمجموعة التدخل السريع في البيضاء «شايف الورد»، بالإضافة إلى قيادي يكني بـ»أبو طه» واسمه عبدالله الريامي» وكذلك مصور العلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي في ذات الجبهة والذي يدعى أصيل فؤاد الشرعي».

وفي السياق أكد قائد محور البيضاء العميد عبدالرب الأصبحي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، وأن النصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن.

وكان مصدر قبلي أكد أن قبائل عبيدة مراد ودهم كبرى قبائل اليمن التحمت في مواجهة مع ميليشيات الحوثي .

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إلى ذلك وثق فريق رصد حقوقي بمحافظة تعز 167 جريمة قنص ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين بمنطقة الشقب شرق مديرية صبر الموادم. وقال الناشط الحقوقي ورئيس لجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد شهاب الشقبي إن فريق الرصد باللجنة وثق 167 جريمة قنص ارتكبتها ميليشيات الحوثي في منطقة الشقب طيلة 6 سنوات الماضية. وأوضح أن عمليات القنص المباشر أدت إلى مقتل 27 مواطنا، بينهم 3 نساء و4 أطفال. وأضاف «وبلغ عدد جرحى القنص المباشر 140ضحية، منهم 41 امرأة، و34 طفلا.

وأشار إلى أن عددا من الجرحى أصيبوا بإعاقات منها الشلل الرباعي. وكان فريق الرصد بالمنطقة قد رصد أكثر من 7 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين منذ بداية الحرب.

من جهته عد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن آلية تسريع اتفاق الرياض تعد «خطوة مهمة» في الاتجاه الصحيح. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض من أجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن وتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية، الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» .