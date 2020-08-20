22.4 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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وكشفت أن عدد المتعافين تجاوز 14.3مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والأرجنتين وباكستان.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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