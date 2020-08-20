5 مصابين في انفجار مفخخ بين فصائل تركية

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وقال مصدر طبي في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي «أصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة بحالة حرجة، منهم سيدة وتم نقلهم إلى مدينة تل أبيض، ومنها إلى المستشفيات التركية، ومعالجة الإصابات الخفيفة في مستشفى سلوك».
بدوره، قال قائد عسكري في أحرار الشرقية التابع للجيش الوطني السوري المعارض إن «سيارة مفخخة وضعت أمام جراج للحافلات قرب حاجز لفصائل المعارضة عند مدخل البلدة الغربي».
وأضاف أن «هذا التفجير يحمل بصمات وحدات حماية الشعب الكردي وهو مشابه للتفجيرات السابقة»، لافتا إلى أن وضع السيارة أمام الجراج خفف كثيرا من عدد الضحايا، حيث تضررت أربع سيارات وعدة منازل قرب مدخل البلدة.
وشهدت بلدة سلوك منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي ستة تفجيرات راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعشرات الجرحى.
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