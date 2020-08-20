شكرا لقرائتكم خبر 13 قتيلا بين القوات الأفغانية خلال اشتباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون اليوم الخميس إن نحو 13 من أفراد القوات الحكومية قتلوا في إقليم تاخار بشمال أفغانستان.

وأشار مسؤول بالشرطة إلى أن أربعة آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي استمرت ساعتين في منطقة خواجا بهاء الدين بين مسلحي طالبان وأفراد الميليشيات التي تدعمها الحكومة.

وأكد مصدر أمني آخر أن جنديا قتل، وأصيب اثنان آخران عندما توجهوا لدعم قوات الميليشيات التي تتعرض للهجوم.

ويشار إلى أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الميليشيات المحلية الموالية للحكومة التي تعرف باسم» قوات الانتفاضة العامة» في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.