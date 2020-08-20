شكرا لقرائتكم خبر 13 قتيلا بين القوات الأفغانية خلال اشتباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار مسؤول بالشرطة إلى أن أربعة آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي استمرت ساعتين في منطقة خواجا بهاء الدين بين مسلحي طالبان وأفراد الميليشيات التي تدعمها الحكومة.
وأكد مصدر أمني آخر أن جنديا قتل، وأصيب اثنان آخران عندما توجهوا لدعم قوات الميليشيات التي تتعرض للهجوم.
ويشار إلى أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الميليشيات المحلية الموالية للحكومة التي تعرف باسم» قوات الانتفاضة العامة» في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 قتيلا بين القوات الأفغانية خلال اشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.