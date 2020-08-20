القوات المشتركة للتحالف تواصل تسيير رحلات الإجلاء للمواطنين بين سقطرى والمهرة

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وحملت الطائرة على متنها (45) مواطناً من أبناء محافظة سقطرى، في إطار جهود القوات المشتركة للتحالف بتسيير رحلات مجانية لنقل المواطنين بين المحافظتين بسبب اضطرابات البحر، وعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.
وتعد هذه الرحلة الخامسة التي قامت القوات المشتركة للتحالف بتسييرها دعماً لأبناء الشعب اليمني، حيث سبقتها برحلة على متن الخطوط الجوية اليمنية في 6 أغسطس 2020 نقلت على متنها (162) طالباً وطالبةً من أبناء محافظة سقطرى الدارسين في الجامعات اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وفي 22 يوليو 2020م، تكفلت القوات المشتركة بنقل (139) راكباً من أبناء سقطرى العالقين في محافظة المهرة عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية، كما سبقتها رحلتان على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وأخرى عبر الخطوط الجوية اليمنية.
وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من قبل المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدمة للأشقاء اليمنيين بمحافظتي المهرة وسقطرى، وفي مختلف المناطق اليمنية.
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