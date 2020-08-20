ماكرون يبشر بلقاح كورونا "في الأشهر القادمة"

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باريس: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن هناك "احتمالات معقولة" بالتوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "في الأشهر القادمة". وأكد من حصن بريغانسون المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في جنوب فرنسا أن "هذا مهم جدا، في وقت لدينا عدة لقاحات في المرحلة الثالثة (من التجارب)، لدينا احتمالات معقولة جدا بالتوصل إلى لقاح في الأشهر القادمة". وأضاف "لن يعالج ذلك مشاكل الأسابيع القادمة، بل الأشهر القادمة". مواضيع قد تهمك :

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