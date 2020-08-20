شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق عضو مجلس الشيوخ..حصانة واحتفاظ بالوظيفة وتسهيلات عضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حقوق أعضاء مجلس الشيوخ ، من حيث الحصانة البرلمانية والاحتفاظ للنائب بوظيفته وغيرها من الحقوق التي كفلها له القانون، وذاك كالتالي:

1 - (الحصانة البرلمانية) - لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. - فى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

2 - حق (الاحتفاظ للعضو بوظيفته) - إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات فى القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

- يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

- لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

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- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

- لا يخضع عضو مجلس الشيوخ لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

- تجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

- لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله. - لا يجوز إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

- يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها.

3 - (مكافأة الرئيس والوكيلين) - يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. - يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. (تسهيلات العضوية) - يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.