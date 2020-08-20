شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر والانتخابات 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن برنامج حقائق وأسرار علم من مصادر خاصة عن فتح باب الترشح لمجلس النواب يوم 20 سبتمبر المقبل. وأضاف خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، أن المصادر ترجع أن الانتخابات لمجلس النواب تجرى يوم 25 أكتوبر المقبل.

ونشر ”الخليج 365” النص الكامل لمشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، عليه نهائيا، تمهيداً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

إلى نص مشروع القانون:

المادة (1) تسري أحكام هذا القانون علي انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

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المادة (2) تُقسم جمهورية مصر العربية إلي مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخابات بنظام القوائم.

المادة (3) يٌحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المٌخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة.

المادة (4) يٌلغي القانون رقم 202 لسنه 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.