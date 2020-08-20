شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى يصف مطالب استقالة أردوغان بـ«خبر سار» يريح الـ83 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة أيدن، حسين يلديز، من تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشأن ما سماه "بشرى سارة"، سيزفها للشعب التركى، يوم الجمعة، قائلًا إن الخبر السار الوحيد للرئيس أردوغان الذى سيرضى 83 مليون شخص هو تقديم استقالته.

وذكرت منصات تركية معارضة أن النائب عن حزب الشعب الجمهورى أيدين حسين يلديز، قال أن الأخبار السارة الوحيدة للرئيس أردوغان التى ستسعد 83 مليون شخص هى إعلان استقالته.

وأضاف يلدز، موجهًا كلمته للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلًا: «اخرج، وقل، أنا مَن حكمت هذه البلد 18 عامًا، وأنا من أقحمتها فى هذا الوضع، لم أستطع النجاح، وأعلن عن تقديم استقالتك. إذا قمت بفعل هذا، سيستريح الـ83 مليون مواطن، ويُفتح الطريق أمام تركيا.

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وفى استطلاع الرأى الأخير الذى قامت به شركة الأبحاث كونسينساس التركية، صرح رئيس الشركة مراد صارى، أن فوز الرئيس التركى ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان فى الجولة الأولى للانتخابات المقبلة لن يكون ممكنًا.

و كان مراد صارى رئيس الشركة، قد شارك فى البرنامج الذى يقدمه جوكمان كاراداج على تلفزيون Halk TV التركى، حول نتائج الاستطلاع الأخير الذى قامت به الشركة.

كان الاستطلاع قد طرح على المشاركين فى الاستبيان سؤالا: لأى مرشح سوف تصوت إذا كان هناك انتخابات هذا الأحد؟، وكانت نتائج الاستبيان صادمة لرئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، حيث أوضح الاستبيان أنه لن يفوز من الجولة الأولى بينما لفتت الأنظار نحو وزير الصحة فخرالدين كوجا.