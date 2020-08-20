شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "المحامين العرب": سنحاسب كل من أخطأ فى حق الحركة النقابية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم عشماوى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الأمانة العامة للاتحاد تنتظر المكتب الدائم القادم للاتحاد لحساب كل من أخطأ فى حق الحركة النقابية العربية ومحاسبة الأمين العام واتباعه على ما ارتكبوه بحق الحركة النقابية وهدم كل الأشياء الموروثة عن المؤسسين -على حد قوله-.

وأضاف أدهم عشماوى فى تصريحات له، أن ما صدر عن الأمين العام للاتحاد فى بيانه كلام غير سوى وغير منضبط، متابعًا: "لم نكن نتصور أن يحدث من أمين عام لاتحاد المحامين العرب ومن رئيس الاتحاد فى قيامهم باستدعاء الشرطة لأحد زملائهم وهذه سابقة لم تحدث من قبل".

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يذكر أن ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، قال فى بيان له إنه تم الاعتداء على مقر الاتحاد أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه عدوان على رسالة مهنة المحاماة، ومساس بحقوق منتسبيها، وأن ما حدث في اتحاد المحامين من قيام أحد أعضاء الاتحاد السابقين بالاعتداء على مقر الاتحاد تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة، ولا ترتقي لمستوى العمل المهني المعتد به، هو أمر في حقيقته إساءة لرسالة المهنة، ولجميع منتسبيها في كل الدول العربية، كما أنه يمثل واقعة مؤسفة، وحادثة يندى له الجبين.

وأضاف أن الإساءة لرموز الاتحاد قد باتت قاب قوسين أو أدني من تقويض هذا البنيان الشامخ، وأن هذا الصرح العظيم الذي هو بمثابة بيت العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذي يستدعي وجود نوع من المحاسبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعي.

كما أعربت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن بالغ تقديرها لرئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامين مصر العلامة الجليل رجائي عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على تاريخ اتحاد المحامين العرب وتتنافى شكلاً وموضوعًا مع العمل المؤسسي والمهني، مؤكدة على تمسكها باللوائح والقوانين و هي الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات، للقيام بالدور المناط بالاتحاد مهنياً ومن اجل قضايانا العربية والقومية التي تأسس من اجلها الاتحاد منذ 1944.