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فيديو.. حازم إمام يغنى مهرجان "الدنيا ماتش ومين ملعبش"والان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 18 جمادى الأولى 1439 02:37 صباحاً - قدم حازم أمام، عضو مجلس اتحاد الكرة الحالى، ونجم الزمالك السابق، أغنية استعراضية على طريقة أغانى المهرجانات الشعبية مع الأبلة فاهيتا، بعنوان "الدنيا ماتش ومين ملعبش".
جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية "سى بى سى"، كما رقص "الثعلب الصغير"، وغنى بصوته لأول مرة.
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