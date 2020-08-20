جامعة لقجع “تراهن” على موهبة أجاكس لقيادة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2021

كشفت وسائل إعلام هولندية وإسبانية وإيكواتورية، اليوم الخميس، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تراهن على الاستفادة من خدمات الموهبة محمد حموشي لقيادة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة خلال نهائيات كأس إفريقيا 2021.
وشددت المصادر دذاتها على كون “الموهبة” يمارس بفريق أجاكس أمستردام الهولندي ويتوفر على 3 جنسيات، الهولندية بلاد الإزدياد، فضلا عن الجنسية المغربية وجنسية الإكوادور.
ويشغل حموشي مركز مهاجم ويلعب على الأطراف ونجح في تسجيل 15 هدف خلال الموسم الرياضي المنقضي، وكان وراء 11 تمريرة حاسمة.
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