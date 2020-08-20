بمناسبة عيد الشباب.. الملك يصدر عفوه على 673 شخصا

أصدر الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أمره بالعفو على 673 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن الأشخاص الذين استفادوا من العفو الملكي منهم 522 موجودون في حالة اعتقال و151 في حالة سراح.
وجاءت لائحة المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 522 نزيلا وذلك على النحو التالي، العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 220 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 298 نزيلا.
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