حصيلة كورونا في المغرب.. 1325 إصابة جديدة و32 وفاة و1230 حالة شفاء في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 47638 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، بمعدل إصابة 131 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1230 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 32806.

وأضاف المتحدث تم تسجيل 32 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 775 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.