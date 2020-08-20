الحكومة تثمن جهود الهيئات السعودية في اغاثة الشعب اليمني

الخميس 20 أغسطس 2020

ثمن وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح الجهود الانسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الاغاثية المانحة في المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، وكافة الهيئات الاغاثية في دول تحالف دعم الشرعية ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الانسانية الخليجية المقدمة لليمن في اغاثة وتنمية الشعب اليمني في كافة المحافظات. ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن فتح تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني، قال فيه "أن الجهود الانسانية للاشقاء في دول التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية أسهمت بصورة مباشرة في منع الانزلاق إلى مرحلة المجاعة في عدد من المحافظات وذلك من خلال كثافة التدخلات وتنوعها وسرعة وصولها للمستفيدين، او خلال تنفيذ البرامج عن طريق فرقها الميدانية وعن طريق تمويل المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن". واضاف "ان 70 بالمائة من العمليات الاغاثية في اليمن تحملت مسؤوليتها الجهات الاغاثية في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة". ودعا وزير الادارة المحلية ، المجتمع الدولي الى ادانة وتجريم كافة الممارسات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق العمل الانساني وإعاقتها لعمل المنظمات الاممية والدولية، والسماح لكافة المانحين والعاملين في المجال الإنساني بتقديم خدماتهم الإنسانية للسكان في المحافظات غير المحررة. وجدد فتح ،حرص الحكومة في تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تقديم برامجها الإغاثية والإنسانية في كافة المحافظات..مؤكداً على أهمية العمل بوتيرة عالية في ظل المسؤولية التي تقتضيها طبيعة الأزمات والكوارث التي تمر بها بلادنا في المرحلة الحالية.

