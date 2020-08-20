شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بريطاني: اللقاحات لن توفر مناعة كاملة ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قال خبير بريطاني اليوم الخميس، إن الإطلاق المتوقع لبرامج التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" في الأشهر القليلة المقبلة سيساعد على الحد من انتشار الفيروس لكنه لن ينهي الجائحة.

وقال جون بيل الأستاذ بجامعة أوكسفورد في ندوة عبر شبكة الإنترنت استضافتها الجمعية الملكية للطب التي تتخذ من لندن مقرا لها "تساورني الشكوك في أن اللقاحات ستعمل بشكل محدود".

وقال بيل إن اللقاحات لن توفر مناعة كاملة "لكنها ستخفف من حدة المرض، وستكون بالتأكيد جديرة باستخدامها مع سكان البلاد".