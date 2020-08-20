شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عاقبت السلطات البلجيكية شرطية أدت التحية النازية؟ والان نبدء بالتفاصيل

نقلت السلطات البلجيكية شُرطية من إدارتها اليوم الخميس بعدما ظهرت صور لها وهي تؤدي التحية النازية فيما قيد زملاؤها سجينا توفى فيما بعد، وألقي القبض على السجين المتوفي السلوفاكي جوزيف تشوفانيك، في مطار تشارليروي في 2018، وفق تقارير إعلامية.

وبينما كان الرجل 38 عاما، في الحجز ضرب رأسه في حائط الزنزانة حتى نزف، حسبما أظهرت اللقطات المصورة التي حصل عليها موقع "هيت لاتست نيوس" ونشرها أمس الأربعاء.

ولم يظهر تقرير للطب الشرعي أي آثار لعقاقير يمكن أن تكون السبب في هذا السلوك، بحسب وسائل الإعلام المحلية.