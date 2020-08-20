

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن بكين ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك رداً على تحرك الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة هواوي تكنولوجيز.

ووسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين نطاق القيود المعلنة في مايو أيار والتي تهدف لمنع شركة معدات الاتصال الصينية العملاقة من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص. كما أضافت 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأمريكية، في إطار الإجراءات الرامية لمنع وصول الشركة إلى الرقائق الالكترونية المتاحة تجاريا.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني "يجب على الجانب الأمريكي أن يصحّح تصرفاته الخاطئة فوراً"، دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها بعد القيود على هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.