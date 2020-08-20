السعودية تعيد فرش 7000 سجادة في ساحات المسجد النبوي

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالسعودية لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجّاد مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

وقالت الوكالة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إنه سيتم فرش 7000 سجّادة في التوسعات والساحات ابتداءً من صلاة فجر أول يوم في العام الهجري الجديد، بواقع ثلاثة مصلين على السجّادة الواحدة بمسافة 180 سم بين كل مصلٍ وآخر.

ووفق الوكالة، يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السديس.



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