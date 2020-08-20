تلفزيون لبناني: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على لبنان تحت قانون 'ماغنيتسكي'

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية"، كما تأثر الاقتصاد اللبناني بالعقوبات المفروضة على سوريا تحت ما يسمى بـ "قانون قيصر" الأمريكي.يذكر أن قانون "ماغنيتسكي" الذي أصدره المشرعون الأمريكيون في عام 2012، كان يستهدف روسيا أصلا، حيث فرضت واشنطن بموجبه عقوبات على مسؤولين روس، اعتبرت أنهم على صلة بوفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن بروسيا.

وفي وقت لاحق تم توسيع رقعة تطبيق القانون، لتقوم واشنطن بناء عليه بفرض عقوبات على من تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق عالمي.