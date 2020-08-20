الخارجية: بغداد ستوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أن بغداد ستوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة. وقال حسين عقب المباحثات الثنائيّة مع نظيره الاميركي، إن "العراق سيُوقّع مع واشنطن مُذكّرات تعاون وتفاهم في مجالات مُتعدّدة"، مشيراً الى أن"القرار العراقيّ من صنع العراقيين أنفسهم، وسياستنا تنطلق من المصلحة العراقيّة أوّلاً". ويزور حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد رسمي.

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