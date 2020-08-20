بالصور.. مراسم 'تبديل الراية' في كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً لمراسم تبديل راية الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء. وأعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ان يوم غد الجمعة، هو أول أيام شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1442. Advertisements

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