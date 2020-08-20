



وتابعت، "في الوقت ذاته خرجت قوة الى مكان الحادث وتعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، مما ادى الى إصابة إثنين من الشرطة وخمسة مدنيين". وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت، يوم أمس، على عجلتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل، مما ادى الى استشهاد عنصرين من الشرطة وأربعة مدنيين".وتابعت، "في الوقت ذاته خرجت قوة الى مكان الحادث وتعرضت الى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر إرهابية، مما ادى الى إصابة إثنين من الشرطة وخمسة مدنيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة 13 مدنيا وشرطيا بانفجار عبوة ناسفة في الدجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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