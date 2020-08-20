درجال يستقبل البطل الآسيوي عدنان طعيس ويؤكد دعم الوزارة لجميع الألعاب

واضاف الوزير درجال خلال استقباله البطل الاسيوي عدنان طعيس، في مكتبه بمقر الوزارة بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة، انه "سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة الارضية المناسبة لعودة الانشطة الرياضية والتدريبات للمنتخبات العراقية التي تتخذ من منشآت وزارة الشباب والرياضة مكانا لاقامة هذه الانشطة".وبين ان "انجازات ابطال العاب القوى محط اعتزاز وتقدير، وستعود التدريبات في ملعب الراحل علي حسين شهاب الى وضعها الطبيعي بعد استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة جراء جائحة كورنا، ونحن حريصون على سلامة شبابنا ورياضيينا وسنتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة@.

من جانبه قدم البطل الاسيوي عدنان طعيس شكره وتقديره للوزير درجال على تفهم ظروف ومعاناة الرياضيين جراء توقف التدريبات بسبب فايروس كورونا، وتقديمه كل انواع المساندة التي استطيع من خلالها القيام بتدريب رياضيي عروس الالعاب، فضلا عن ممارسة التدريبات في فعالية 5 آلاف متر.



واستعرض طعيس امام الوزير درجال الميداليات الملونة التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي في البطولات الدولية والقارية التي شارك فيها.