2020-08-20 | 19:27
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان ابواب الوزارة ستبقى مشرعة لاقامة الانشطة الرياضية وتضييف تدريبات المنتخبات العراقية، وسنواصل تقديم الدعم للرياضيين سعياً لتحقيق النجاحات المنشودة.
وبين ان "انجازات ابطال العاب القوى محط اعتزاز وتقدير، وستعود التدريبات في ملعب الراحل علي حسين شهاب الى وضعها الطبيعي بعد استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة جراء جائحة كورنا، ونحن حريصون على سلامة شبابنا ورياضيينا وسنتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة@.
من جانبه قدم البطل الاسيوي عدنان طعيس شكره وتقديره للوزير درجال على تفهم ظروف ومعاناة الرياضيين جراء توقف التدريبات بسبب فايروس كورونا، وتقديمه كل انواع المساندة التي استطيع من خلالها القيام بتدريب رياضيي عروس الالعاب، فضلا عن ممارسة التدريبات في فعالية 5 آلاف متر.
واستعرض طعيس امام الوزير درجال الميداليات الملونة التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي في البطولات الدولية والقارية التي شارك فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر درجال يستقبل البطل الآسيوي عدنان طعيس ويؤكد دعم الوزارة لجميع الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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