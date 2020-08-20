نتنياهو يعرب عن أمله بزيارة الامارات العام الحالي

اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن امله في زيارة الإمارات قبل نهاية العام 2020.





وأضاف: "آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام. وإذا ما تغلبنا حتى هذا الموعد على جائحة وقال نتنياهو خلال اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء من الجالية اليهودية في الإمارات، "هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لاسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي.هذا السلام جيد لاسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".وأضاف: "آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام. وإذا ما تغلبنا حتى هذا الموعد على جائحة كورونا ، أنا مستعد لأصافحكم أيضا. شكرا جزيلا لكم وتحياتي من أورشليم". وبدأ تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، يوم الأحد الماضي، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

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