'ملوثات' قرب دائرة الطب العدلي في البصرة (صور)

تنشر الخليج 365، صوراً تظهر وجود "ملوثات" قرب دائرة الطب العدلي في البصرة. واعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3995 اصابة جديدة بفايروس كورونا بينها 467 في البصرة.

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