شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يهدد طهران : قواتنا في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن قوات بلاده موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل. وقال ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض الخميس: "نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا في العراق". كما تابع: "سنقدم الدعم الذي يحتاجه العراق". وأوضح: "شركات أميركية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق". من جانبه، أوضح الكاظمي أن "تدخل تركيا في العراق غير مقبول ولن نسمح به". إلى ذلك شدد على أن "العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأميركية".



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