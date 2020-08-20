"إعمار اليمن" يشارك في اجتماعات موسعة مع «UNDP» والمانحين الدوليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، في اجتماع كبار المانحين برئاسة الأمم المتحدة وبمشاركة كبار المانحين التنمويين في اليمن، وذلك لأجل مناقشة إطار العمل الاستراتيجي الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن جائحة كوڤيد-19 في اليمن والمرتكزات الاستراتيجية التي تضمنتها، وأهمية تنسيق الجهود التنموية في اليمن بما يعزز من استدامة الأثر التنموي للمشاريع والبرامج وبناء الشراكات الفعالة على المستوى الدولي واليمني وتمكين المجتمعات المحلية. من جهة أخرى، عقد اجتماع افتراضي موسع خلال الأسبوع المنصرم عبر الاتصال بين الفريق الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP" والفريق الفني في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية والإعمار في اليمن، واستعراض عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة أولويات المرحلة الحالية بما يعزز من دور الحكومة اليمنية ومؤسساتها ويحقق الأثر المنشود والاستدامة للمشاريع والبرامج التنموية في اليمن، وتأثير جائحة كوڤيد-19 على المنظومة الانمائية.

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