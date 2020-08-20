اعتقال دينامو حملة ترمب السابق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من لندن: ألقي القبض على ستيف بانون الخبير الاستراتيجي السابق لحملة دونالد ترمب ومستشاره لاحقا، يوم الخميس ووجهت إليه تهمة الاحتيال على مئات الآلاف من المانحين في حملة تبرع.

وقالت تقارير إن بانون، الذي ساعد في توجيه حملة ترامب ثم انضم إليه في البيت الأبيض في عام 2017 كرئيس استراتيجي فقط ليتم طرده، متهم بجني مليون دولار في المخطط المزعوم.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن التهمة تتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي. وأضافت أن التهمة تتعلق بحملة (We Build The Wall)، وهي حملة لجمع التبرعات لدعم بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وزعم المدعون الفيدراليون أن بانون، إلى جانب ثلاثة آخرين ، "دبروا مخططًا للاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين" فيما يتعلق بحملة التمويل الجماعي عبر الإنترنت، والتي جمعت أكثر من 25 مليون دولار (19 مليون جنيه إسترليني).

نداء المجموعة

وكان نداء المجموعة عبر الإنترنت للحصول على أموال شمل صورة الرئيس ترمب وختمًا مكتوبًا عليه "وافق ترمب". وكان ابنه دون جونيور زار قسمًا واحدًا من الجدار في صن لاند بارك ، نيو مكسيكو، في يوليو 2019.

كما تم اتهام مؤسس المجموعة، بريان كولفاج من ولاية فلوريدا، بسرقة الأموال عن طريق الاحتيال. وقال المحققون أن كولفاج وهو أحد المحاربين القدامى في حرب العراق الذي بترت ساقيه وفقد ذراعه اليمنى زعم أنه لم يحصل على سنت من المخطط، لكن بدلاً من ذلك حصل على 100000 دولار مقدمًا و20000 دولار راتب شهري.

Advertisements

الأمن القومي

يذكر أن ترمب كان عين بانون عضوا مجلس الأمن القومي منذ 28 يناير 2017، ولاحقًا عزله عن المجلس في أبريل 2017. وكان تولي منصب "رئيس الموظفين التنفيذيين" للحملة الانتخابية الرئاسية لترمب في 2016.

وقبل أن يبدأ بانون العمل السياسي شغل بانون المقعد التنفيذي لشبكة "بريتبارت" الإخبارية والمحسوبة على اليمين المتطرف. وغاب بانون عن شبكة "بريتبارت" من أجل العمل في الحملة الانتخابية، وبعد انتهاء الانتخابات أعلن بانون استقالته من "بريتبارت".

وكان بانون شارك في تأسيس وإدارة "معهد مساءلة الحكومة"، وهو منظمة بحثية استقصائية محافظة غير هادفة للربح، ومن خلاله ساهم في تنسيق نشر كتاب "أموال كلينتون" (كلينتون كاش)، وذلك منذ تأسيسه في 2012 وحتى رحل عنه في أغسطس 2016.

وخلال السنوات من 2012 حتى 2015، تقاضى بانون مبالغ بين 81 ألف دولار و100 ألف دولار سنويا، وصرحت المنظمة بأنه عمل لصالحها 30 ساعة عمل في الأسبوع كمتوسط خلال تلك الفترة.

وفي عام 2015، تم تصنيف بانون رقم 19 في قائمة مدونة "ميديايت" وهي مدونة أخبار وآراء للإعلام السياسي والترفيهي الـ 25 الأكثر تأثيرًا في إعلام الأخبار السياسية في 2015".