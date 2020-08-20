التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثيه من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. كان الجيش اليمني، مساء الخميس، أعلن إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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