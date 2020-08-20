مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع تابعتين للناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

اعترضت مقاتلة روسية من طراز (سو-30 إس إم)، اليوم الخميس، طائرتي استطلاع تابعتين لدول من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إحداهما بريطانية والأخرى فرنسية، فوق المياه الدولية للبحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "في العشرين من شهر أغسطس تم رصد هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود. قامت مقاتلة من طراز (سو-30 إس إم) تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق للتعرف عليهما واعتراضهما".

وأضاف بيان الوزراة إلى أنه بعد الاقتراب من الطائرتين بمسافة آمنة، قام طاقم المقاتلة الروسية بالتعرف على طائرة استطلاع فرنسية من طراز "أتلانتيك-2" وطائرة "سنتينيل- أر 1" تابعة للقوات الجوية البريطانية، مشيرا إلى أن الطائرتين أدراجهما دون ان تنتهكا الحدود الروسية، وعادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وأشارت (سبوتنيك) أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.