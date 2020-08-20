الرئيس الإسرائيلي يحذر قادة الائتلاف من عواقب إجراء انتخابات جديدة بسبب الخلاف على الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الخميس، إن ريفلين شدد على أنه سيكون من غير المتصور أن تؤدي الخلافات حول ميزانية البلاد إلى جولة جديدة من الانتخابات.

وأجرى ريفلين جولة من المحادثات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة بهدف منع حل البرلمان يوم الاثنين المقبل، عندما تنتهي المهلة المحددة للحكومة الإسرائيلية التي تم تشكيلها مؤخرا للموافقة على الميزانية .

وخلال المحادثات مع قادة الأحزاب، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، حذر ريفلين من أن "ثقة الشعب في ممثليه المنتخبين ستصل إلى نقطة متدنية كبيرة، إذا كانت هناك انتخابات جديدة".

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وفي حال لم تتم الموافقة على ميزانية الدولة بحلول 25 أغسطس، يجب على الكنيست - وهو البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا - أن يحل نفسه وفقا للقانون الإسرائيلي الذي ينص على ضرورة إقرار الميزانية في غضون مئة يوم من يوم أداء الحكومة لليمين الدستورية.

وستكون الانتخابات المقبلة هي الرابعة في البلاد في غضون سنة ونصف السنة.

ولا يريد نتنياهو ميزانية إلا لما تبقى من عام 2020، ويقول إنه يجب تمريرها بسرعة. ويصر منافسه السابق جانتس، الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق التناوب في نوفمبر 2021، على ميزانية لعامي 2020 و2021.

وفي اتفاق الائتلاف الذي وقعه الجانبان في مايو، التزم الجانبان بتمرير ميزانية مدتها عامان.